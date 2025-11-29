15 yaşındaki çocuk çatıdan düştü
29.11.2025 10:23
İHA
Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki çocuk çıktığı çatıdan dengesini kaybederek düştü ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki A.B. 3 katlı evin çatısına çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
YASAL UYARI
ONIKIŞUBAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ONIKIŞUBAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.