15 yaşındaki çocuk çatıdan düştü

29.11.2025 10:23

İHA

Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki çocuk çıktığı çatıdan dengesini kaybederek düştü ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki A.B. 3 katlı evin çatısına çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

