Otomobil köprüden düştü. Bir kişi öldü, dört yaralı
25.01.2026 14:36
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü. Kazanın sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden düşmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. A.K. idaresindeki otomobil, Akdere Köprüsü'nden düştü. İhbar üzerine olay yerine
112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Y.E.Ç, M.Y, Y.D. ve E.Y. yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 20 yaşındaki E.Y, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nda müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
