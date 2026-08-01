Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
01.08.2026 16:07
Yangında yaralanma veya can kaybı olmadı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Türkoğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıktı.
Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevke edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası maddi hasar oluştu.
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