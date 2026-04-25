5 ilde torbacılara operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu, uyuşturucu satıcıları, 3 ay teknik ve fiziki takip edildi.

5 ŞEHİRDE OPERASYON

Ekipler, takibin ardından Kahramanmaraş, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ile Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 58 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde ile 5 tabanca, 7 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile suçtan elde edildiği düşünülen 21 bin lira ele geçirildi.

58 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. “Uyuşturucu madde ticareti” suçlaması yöneltilen şüphelilerden 6'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 52'si nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden 45’i tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.