5 ilde torbacılara operasyon
25.04.2026 13:27
Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 45'i tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu, uyuşturucu satıcıları, 3 ay teknik ve fiziki takip edildi.
5 ŞEHİRDE OPERASYON
Ekipler, takibin ardından Kahramanmaraş, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ile Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 58 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde ile 5 tabanca, 7 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile suçtan elde edildiği düşünülen 21 bin lira ele geçirildi.
58 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. “Uyuşturucu madde ticareti” suçlaması yöneltilen şüphelilerden 6'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 52'si nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden 45’i tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
