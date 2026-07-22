9 yaşındaki İbrahim'in feci ölümü
22.07.2026 11:52
Kahramanmaraş'a su kuyusuna düşen çocuk kurtarılamadı. (Foto: Arşiv)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 9 yaşındaki İbrahim Ş., su kuyusuna düşüp yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 yaşındaki İbrahim Ş, henüz bilinmeyen nedenle sulama kanalı yakınlarındaki su kuyusuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.
Dalgıç ekiplerince kuyudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Ş., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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