Açık cezaevine nakledilen tutukluya silahlı saldırı

Yaralanan Ahmet Eker, Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Eker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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