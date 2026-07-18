Açık cezaevine nakledilen tutukluya silahlı saldırı
18.07.2026 15:04
Hükümlü hayatını kaybetti.
Açık cezaevine nakledilen tutuklu, araçtan indirildiği sırada uğradığı suikastta hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Türkoğlu Açık Cezaevi İnfaz Kurumu’na nakledilen Ahmet Eker’e (49) araçtan indirildiği sırada kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı.
Yaralanan Ahmet Eker, Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Eker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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