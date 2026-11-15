"Aşık Kamberi" olarak bilinen Afşinli halk ozanı Kamber Biçici ölü bulundu
15.11.2026 10:38
72 yaşındaki Kamber Biçici'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta "Aşık Kamberi" olarak bilinen Afşinli halk ozanı Kamber Biçici otogar tuvaletinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş'ta terminalin tuvaletinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 72 yaşındaki Kamber Biçici olduğu öğrenildi.
Olay sonrası inceleme başlatıldı. Biçici'nin yörede "Aşık Kamberi" adıyla tanınan Afşinli halk ozanı olduğu belirlendi.
Kamber Biçici'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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