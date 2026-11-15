"Aşık Kamberi" olarak bilinen Afşinli halk ozanı Kamber Biçici ölü bulundu

Kamber Biçici'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 72 yaşındaki Kamber Biçici olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş 'ta terminalin tuvaletinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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