Cami tuvaletinde silahlı saldırı : 1 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Afşin'deki Pınarönü Cami tuvaletinde yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle Ö.M., kimliği tespit edilmeyen bir şahıs tarafından silahla vuruldu. Saldırgan olayın ardından olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Yaralanan Ö.M., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, güvenlik kamerasındaki kayıtları topladı.

Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.