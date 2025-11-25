Deprem sonrası yıkımlarda sona gelindi

6 şubat depremlerinden sonra hasarlı hale gelen binaların yıkımında sona gelindi. Mahkemelik olduğu için ertelenen binaların da mahkeme kararına bağlı olarak yıkımların süreceği bildirildi.

Deprem sonrası yıkım kararlarına itiraz eden yapı sahipleri nedeniyle bir süre duraksayan bazı dosyaların da mahkeme aşamalarının tamamlanma noktasına geldiği öğrenildi.

Yıkımların bitmesiyle birlikte rezerv alanların, dönüşüm bölgeleri ve yeniden imar planlarının uygulama aşamasının hız kazanacağı ifade edildi.