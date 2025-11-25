Deprem sonrası yıkımlarda sona gelindi
25.11.2025 11:28
İHA
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların tamamı kontrollü bir şekilde yıkıldı.
6 şubat depremlerinden sonra hasarlı hale gelen binaların yıkımında sona gelindi. Mahkemelik olduğu için ertelenen binaların da mahkeme kararına bağlı olarak yıkımların süreceği bildirildi.
Deprem sonrası yıkım kararlarına itiraz eden yapı sahipleri nedeniyle bir süre duraksayan bazı dosyaların da mahkeme aşamalarının tamamlanma noktasına geldiği öğrenildi.
Yıkımların bitmesiyle birlikte rezerv alanların, dönüşüm bölgeleri ve yeniden imar planlarının uygulama aşamasının hız kazanacağı ifade edildi.
YASAL UYARI
KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.