Düğünde maganda kurşunuyla can veren Durdu'nun katiline tahliye

Kahramanmaraş 'ta 23 Ağustos 2025 tarihindeki bir düğünde tabancayla rastgele ateş edip 22 yaşındaki Durdu Tatar’ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığın cezası belli oldu.

Davanın karar duruşmasına Durdu Tatar’ın ailesi ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu A.D., cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı. Sanık savunmasında, düğünde silahla havaya ateş ettiğini ancak Durdu Tatar’ın ölümüyle bir ilgisinin olmadığını öne sürüp "Ben vurulan Durdu Tatar'ı ismen tanırım, ancak kendisi ile bir samimiyetim yoktur. Benim maktulün vurulması ile hiçbir alakam yoktur. Ben maktulün nasıl vurulduğunu görmedim. Suçsuzum, tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını vererek Adli Tıp raporu ve tanık ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde Durdu Tatar’ın ölümüne neden olan merminin A.D.'nin silahından çıktığının sabit olduğu, sanığın düğün yeri gibi kalabalık bir ortamda silahla havaya ateş etmesinin insanların yaralanabileceği veya ölebileceği seklindeki neticenin sanıkça öngörüldüğünün, bu hali ile sanığın neticeyi kabullenerek hareket ettiği gerekçesiyle "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 5 yıl hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

3 YIL 10 AY HAPİS VE TAHLİYE

Duruşma sonunda mahkeme heyeti A.D.'ye "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ile 83 bin lira adli para cezası verdi. Heyet ayrıca A.D.'nin tahliyesine karar verip, 1 yıl 8 ay hapis cezası ile adli para cezasının da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

"ACININ ÜSTÜNE ACI KATLANDI"

Karara tepki gösteren Durdu Tatar’ın ablası Hatice Taş, A.D.'ye verilen cezanın ödül gibi olduğunu belirterek kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti. Taş, “Biz bu kararla ilk günkü yasımıza döndük, acının üstüne acı katlandı. Ben bunun asla peşini bırakmayacağım, kardeşimin katilinin bu şekilde gezmesini istemiyorum. Kardeşim için adalet istiyorum.” dedi.

"OĞLUMUN CANININ BEDELİ 3 YIL MI?"

Gözü yaşlı anne Gülnaz Tatar ise tek oğlu olan Durdu Tatar’ın maganda kurbanı olduğunu belirterek adalet istedi. Anne Tatar, “Ciğerimi öldürdüler, sonra ‘kaza’ diyorlar, içerdekini de dışarı çıkarıyorlar. Bu adalet değil. En ağır cezayı istiyorum. Silahları da durdursunlar başka canlar yanmasın, başka annelerin gözyaşı akmasın. Benim ciğerim yandı başkasının yanmasın. Benim oğlumun canının bedeli 3 yıl mı?” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Soysallı Mahallesi’nde 23 Ağustos 2025 tarihinde yapılan düğüne giden Durdu Tatar (22) sandalyede otururken, boynuna isabet eden kurşunla yere yığılmıştı. Hastaneye götürülen Durdu Tatar, 43 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Jandarmanın düğün alanında yaptığı incelemede bin 361 mermi kovanı ile 32 av tüfeği kartuşu bulunmuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile 4 av tüfeği ele geçirilmişti.

Soruşturma sonunda Durdu Tatar’ın ölümüne neden olan tabancayı şüphelilerden A.D.'nin ateşlediği tespit edilmişti. Gözaltına alınan A.D. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

A.D. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle Elbistan 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.