Elektrikli motosiklete atı bağlayıp çeken sürücü ve atın sahibine para cezası (Kahramanmaraş Haberleri)

Kahramanmaraş'ta, elektrikli motosikletin arkasına bağladığı atla yolculuk yapan sürücü ve atın sahibine para cezası kesildi.

Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 10:22

Elektrikli motosiklete atı bağlayıp çeken sürücü ve atın sahibine para cezası

Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş'ta kent merkezinde bir sürücünün elektrikli motosikletin arkasına bağladığı atla ilerlediğini gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sürücü Abdo H. (24) ve atın sahibi Muhammet K'ya (28) işlem yaptı.

Sürücü ve atın sahibine "Hayvan Haklarını Koruma kanuna" muhalefet etmekten 2 bin 66 lira, ayrıca sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten de 2 bin 834 lira para cezası uygulandı.

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