Görenler şaştı kaldı. Herkes yağmur zannetti, gerçek başka çıktı

Kahramanmaraş'ta ilginç bir olay yaşandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'ndeki bir sokakta yaklaşık bir metrelik alanda gökyüzünden yağmur damlalarını andıran suyun yere düştüğünü gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bulut bulunmayan ve çevrede herhangi bir yağışın olmadığı bölgede yaşanan olay önce lokal yağmur gibi algılandı. Sokaktan gelip geçen vatandaşlar, suyun nereden geldiğini anlamaya çalıştı.

Olayın nedeni ise daha sonra ortaya çıktı. Kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava nedeniyle, sokağın bitişiğinde bulunan müstakil bir evin çatısındaki enerji hattına ait borunun patladığı belirlendi.

Patlayan borudan havaya doğru fışkıran suyun, yağmur damlaları gibi sokağa düştüğü öğrenildi.