Görenler şaştı kaldı. Herkes yağmur zannetti, gerçek başka çıktı
06.01.2026 10:24
İHA
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde havada bulut olmamasına rağmen yağan yağmur vatandaşları şaşırttı. Lokal yağmur gibi görünen olayın arkasından başka gerçek çıktı.
Kahramanmaraş'ta ilginç bir olay yaşandı.
Merkez Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'ndeki bir sokakta yaklaşık bir metrelik alanda gökyüzünden yağmur damlalarını andıran suyun yere düştüğünü gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bulut bulunmayan ve çevrede herhangi bir yağışın olmadığı bölgede yaşanan olay önce lokal yağmur gibi algılandı. Sokaktan gelip geçen vatandaşlar, suyun nereden geldiğini anlamaya çalıştı.
Olayın nedeni ise daha sonra ortaya çıktı. Kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava nedeniyle, sokağın bitişiğinde bulunan müstakil bir evin çatısındaki enerji hattına ait borunun patladığı belirlendi.
Patlayan borudan havaya doğru fışkıran suyun, yağmur damlaları gibi sokağa düştüğü öğrenildi.
YASAL UYARI
KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.