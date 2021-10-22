Kahramanmaraş merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Haberler - Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 11:27
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Bu kapsamda Kahramanmaraş, Ankara ve Gaziantep'teki şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskında 7 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, evlerde yaptıkları aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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