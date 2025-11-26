Kahramanmaraş yolunda otomobiller çarpıştı
26.11.2025 10:35
İHA
Kahramanmaraş yolunda otomobiller çarpıştı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu Karaburun mevkisinde yaşandı.
Helete yolundan ana yola çıkmaya çalışan Oğuzhan A.’nın kullandığı otomobil, Serkan A.’nın kullandığı araç ile çarpıştı.
Kaza nedeniyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kazada yaralanan Lütfiye Ç.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
