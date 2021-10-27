Kahramanmaraş'ta 19 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Haberler - Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 12:25
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli hırsızlık suçlarından 19 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan G.B'nin (26) yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
JASAT ve Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, firari hükümlünün merkez Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.
Bölgeye giden ekipler, G.B'yi saklandığı ormanlık alanda gözaltına aldı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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