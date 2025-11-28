Kahramanmaraş'ta 449 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
28.11.2025 10:02
İHA
Kahramanmaraş'ta bir aramada 449 kilogram kaçak tütün bulundu. 1 şüpheli yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün kaçakçılığıyla mücadele adına çalışma başlatıldı.
Ekipler çalışma kapsamında, Adıyaman'dan Adana'ya giden bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 449 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
