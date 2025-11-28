Kahramanmaraş'ta 449 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta bir aramada 449 kilogram kaçak tütün bulundu. 1 şüpheli yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.

Ekipler çalışma kapsamında, Adıyaman'dan Adana'ya giden bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 449 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün kaçakçılığıyla mücadele adına çalışma başlatıldı.

