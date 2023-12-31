Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor (Kahramanmaraş Haberleri)

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan kentte, Yenişehir Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki ağır hasarlı 7 katlı bina iş makineleriyle yıkıldı.

Çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

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