Kahramanmaraş'ta çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

Haberler - Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 10:38
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı, Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin içerisinde çakmak gazı tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle aracın camları kırıldı.
Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan, araç içerisindeki 3 kişi Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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