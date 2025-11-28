Kahramanmaraş'ta çiğköftecide deterjan kutusu krizi, dükkan kapatıldı
28.11.2025 17:21
İHA
Çiğköfteye deterjan kutusu içinde sos döken esnafa 250 bin TL para cezası verildi. Baraka benzeri iş yeri de kapatılıp kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta bir çiğköfte dükkanında esnafın, çiğköfte soslarını deterjan kutusunda muhafaza ettiği görüldü.
Olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'ndeki bir çiğköfteci dükkanında yaşandı. Esnafın sosyal medyada “Deterjan kabında sos” görüntülerinin dikkat çekmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeye denetim yaptı. Denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı. Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı.
Konula ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.
YASAL UYARI
KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.