Kahramanmaraş'ta çiğköftecide deterjan kutusu krizi, dükkan kapatıldı

Kahramanmaraş'ta bir çiğköfte dükkanında esnafın, çiğköfte soslarını deterjan kutusunda muhafaza ettiği görüldü.

Olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'ndeki bir çiğköfteci dükkanında yaşandı. Esnafın sosyal medyada “Deterjan kabında sos” görüntülerinin dikkat çekmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeye denetim yaptı. Denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı. Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı.

Konula ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.