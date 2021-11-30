Kahramanmaraş'ta drift yapan sürücüye 13 bin 435 lira ceza

Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyöre Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak güvenliği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.



Bir okulun güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili sürücü M.B'ye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmak, dönüş kurallarını ihlal etmekten 13 bin 435 lira ceza kesildi.



Araç ise 2 ay trafikten men edildi.

