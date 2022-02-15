Kahramanmaraş'ta firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı (Kahramanmaraş Haberleri)

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı.

Haberler - Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 12:21

Kahramanmaraş'ta firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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