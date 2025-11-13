Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu
13.11.2025 15:10
İHA
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığa yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda 11 gümrük kaçağı cep telefonu ile 42 çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
YASAL UYARI
KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.