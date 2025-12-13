Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda Tevrat ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta yapılan kaçakçılık operasyonlarında tütün, silah ve altın kaplama gibi gösterilen Tevrat ele geçirildi.

Tevrat ve kabının üzerindeki altın gibi görünen kaplamanın imitasyon olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Operasyonda altın kaplama gibi gösterilen 1 adet Tevrat ile kitap kabı, 7 adet tabanca, 14 adet şarjör ile bin 240 kilogram tütün ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma yaptı.

