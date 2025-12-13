Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda Tevrat ele geçirildi
13.12.2025 14:08
İHA
Kahramanmaraş'ta yapılan kaçakçılık operasyonlarında tütün, silah ve altın kaplama gibi gösterilen Tevrat ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma yaptı.
Edinilen bilgilere göre şüphelilere yönelik 3 farklı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Operasyonda altın kaplama gibi gösterilen 1 adet Tevrat ile kitap kabı, 7 adet tabanca, 14 adet şarjör ile bin 240 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken 4'ü hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Tevrat ve kabının üzerindeki altın gibi görünen kaplamanın imitasyon olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.
