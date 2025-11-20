Kahramanmaraş’ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu
20.11.2025 15:25
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak sigaradan 2, uyuşturucu ticaretinden ise 3 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 22 bin 10 adet sentetik ecza hapı, 4 bin 260 dal kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 110 bin dal boş makaron, 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden uyuşturucu madde ticaretine karışanlardan 2’si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest kaldı.
