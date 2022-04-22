Kahramanmaraş'ta kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası

Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Minehöyük Mahallesi'ndeki kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.



Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda 6 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı, kumar oynamak için kullanılan malzemelere ve 2 bin 950 liraya el konuldu.



Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira idari para cezası uygulandı.



İşletmeci G.P. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

