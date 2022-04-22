Kahramanmaraş'ta kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası

Haberler - Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 22.04.2022 - 17:37
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Minehöyük Mahallesi'ndeki kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda 6 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı, kumar oynamak için kullanılan malzemelere ve 2 bin 950 liraya el konuldu.
Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira idari para cezası uygulandı.
İşletmeci G.P. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
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