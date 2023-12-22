Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan öğretmenleri jandarma kurtardı

Kırsal Yolderesi İlk ve Ortaokulu'nda görevli üç öğretmen otomobille Doluca Mahallesi Çataloluk mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalmaları üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerince kurtarılan öğretmenler, güvenli şekilde okullarına ulaştırıldı.
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