Kahramanmaraş'ta kaybolan 5 yaşındaki Kemal, 15 saat sonra bulundu

Kahramanmaraş Haberleri DHA 29.07.2021 - 17:25
Kahramanmaraş Haberleri - DHA, Akifiye Mahallesi'nde besicilikle uğraşan ailenin oğulları Kemal Menekşe, dün saat 22.00 sıralarında kayboldu. Aile Kemal’e ulaşamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı. Dron ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarla küçük Kemal, bugün saat 13.00 sıralarında kaybolduğu noktadan 12 kilometre uzaklıktaki Yelli Burun mevkisinde bulundu.
Kemal Menekşe, ambulansla götürüldüğü Andırın Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.
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