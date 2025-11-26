Kahramanmaraş'ta mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Yapılan kurtarma çalışması sonucunda keçiler güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

YASAL UYARI

KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.