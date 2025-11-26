Kahramanmaraş'ta mahsur kalan keçiler kurtarıldı
26.11.2025 15:59
İHA
Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Onikişubat ilçesinde kayalıklarda 5 keçi mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler kayalıklardaki keçilere halat yardımıyla ulaştı.
Yapılan kurtarma çalışması sonucunda keçiler güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.
