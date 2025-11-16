Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil yandı
16.11.2025 15:39
İHA
Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan Devlet Hastanesi acil servisi önünde park halindeki otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.
Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.
