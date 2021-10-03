Kahramanmaraş'ta refüje çarpan motosiklettekilerden 1'i öldü

Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 03.10.2021 - 00:30
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı, Mustafa Yıldız yönetimindeki 46 N 3304 plakalı motosiklet, Tufanpaşa mahallesi Prof. Dr. Ahmet Yağcıoğlu bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ile motosikletteki Ferhat Can K. yaralandı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Yıldız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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