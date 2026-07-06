Kahramanmaraş'ta sahte rakı faciası
06.07.2026 12:30
Kıraç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta arkadaşıyla alkol aldıktan sonra hayatını kaybeden 71 yaşındaki Sabri Kıraç'ın sahte alkol tükettiği ortaya çıktı.
Sahte rakı can aldı.
Dulkadiroğlu ilçesi Mağralı Mahallesi 43095 Sokak'ta bulunan müstakil evde Mehmet Karatutlu ile Sabri Kıraç (71), birlikte alkol aldıktan sonra geceyi aynı evde geçirdi.
Sabah saatlerinde arkadaşını uyandırmak isteyen Karatutlu, Kıraç'ın hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabri Kıraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden Kıraç'ın yanında yeşil reçeteye tabi ilaçlar ve sahte rakı olduğu değerlendirilen su şişeleri bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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