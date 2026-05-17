Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: Ölü ve yaralılar var
17.05.2026 12:50
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta şantiye alanında yatakhane bölümünde çıkan yangında bir işçi yaşamını yitirdi, altı işçi de yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi'ndeki bir konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yatakhaneden alevler yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin 15 araç ve 40 personelle yaptığı 3 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alındı.
Yangında bir işçi hayatını kaybederken, altı işçi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.
YASAL UYARI
KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.