Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 08:45 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 08:46
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,
Fabrikaya işçi taşıyan M.İ. (26) yönetimindeki 46 S 1104 plakalı servis minibüsü, Havalimanı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki sürücü ile 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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