Kahramanmaraş'ta tarihi geçmiş 850 kilogram sucuk bulundu
23.12.2025 09:51
Kahramanmaraş'ta yapılan bir denetimde son tüketim tarihi geçmiş 850 kilogram sucuk ele geçirildi.
Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan bir pazarda denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimde sucuk satışı gerçekleştirilen bir firma kapsamlı incelemeye alındı.
İncelemede ürünlerin etiket bilgilerinin mevzuata uygun olmadığı, izlenebilirliğin sağlanmadığı ve işletmenin gerekli yasal şartları taşımadığı görüldü. Tezgahta ise son tüketim tarihi geçmiş 850 kilogram sucuk ele geçirildi.
Denetim sonucunda diğer ürünlerin insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu değerlendirildi ve ürünler satıştan men edildi.
Söz konusu iş yeri hakkında ise gerekli idari ve yasal işlemler uygulandı. Ele geçirilen ürünler ise zabıta ve gıda kontrol görevlileri gözetiminde imha edildi.
Onikişubat Belediyesi'nden yapılan açıklamada, halk sağlığının belediyenin öncelikli sorumluluk alanlarından biri olduğu vurgulanarak, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. Açıklamada, gıda güvenliği konusunda tavizsiz bir denetim anlayışı benimsendiği belirtilirken, kurallara uymayanlara karşı yasal sürecin kararlılıkla işletileceği kaydedildi.
