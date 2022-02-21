Kahramanmaraş'ta tarım makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Haberler - Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 09:51
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,
Eshabil Keçe (52), Kırsal Ördekdede Mahallesi'ndeki buğday tarlasında içine sıkışan malzemeyi tornavidayla çıkartmak istediği sırada gübre serpme makinesi çalıştı.
Kıyafetini mekanizmaya kaptıran Keçe, tarım makinesine sıkıştı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Keçe, sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Keçe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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