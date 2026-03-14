Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu. 1 kişi tutuklandı
14.03.2026 15:57
Kahramanmaraş'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilişkili 1 kişi ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Yapılan çalışmada 30,46 gram metamfetamin maddesi, 63,71 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 folyo rulosu ve 1 aseton ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.
2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
