Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu. 1 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilişkili 1 kişi ise tutuklandı.

Yapılan çalışmada 30,46 gram metamfetamin maddesi, 63,71 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 folyo rulosu ve 1 aseton ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalara devam ediyor.

