Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
30.03.2026 16:38
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler Emniyet'te sergilendi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda adrese düzenlenen operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.
Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
