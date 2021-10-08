'ta uyuşturucu operasyonunda 5 bin 500 hap yakalandı ( Haberleri )

'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Haberler Anadolu Ajansı 08.10.2021 - 19:25

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 bin 500 hap yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıyı uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelinin ikametinde narkotik köpeği "Alfi"nin de katılımıyla yapılan aramalarda 5 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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