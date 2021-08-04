Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın

Kahramanmaraş Haberleri DHA 04.08.2021 - 15:19
Kahramanmaraş Haberleri - DHA,
Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerindeki yediemin otoparkında öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında otoparktaki bazı araçlarda patlama meydana geldi. Gökyüzünü yoğun bir duman bulutu kaplarken, ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.
Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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