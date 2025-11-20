Kayseri'de sahte belge operasyonu yapıldı: 7 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Elbistan merkezli olarak Kahramanmaraş, Mersin ve Sinop illerini kapsayan "örgütlü olarak resmi belgede sahtecilik" suçuna yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda sahtecilik suçu işlediği belirlenen 14 şüpheli ve aynı örgütten sahte ehliyet, SRC belgesi ve çeşitli sahte eğitim sertifikaları satın alan 22 kişi olmak üzere toplam 36 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda; 3 sahte ehliyet, 131 eğitim sertifikası, 107 ustalık, 21 kalfalık, 13 usta öğretici belgesi, 19 SRC1, 23 SRC2, 20 SRC3, 19 SRC4, 9 SRC5 sertifikası, 1 sahte SRC2 kartı ve ayrıca 1 bilgisayar kasası, 3 laptop ve 9 cep telefonu ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Diğer şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken sahte belgeleri alan 22 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.