Kendisinden ayrılan kız arkadaşını silahla öldürdü

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şüphelinin cinayeti, genç kızın kendisinden bir süre önce ayrıldığı için işlediği öne sürüldü.

Genç kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıpa gönderildi. Polisler kaçan şüphelinin gittiği güzergahı tespit ederek kısa süre sonra şüpheliyi silahla beraber yakaladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

YASAL UYARI

KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.