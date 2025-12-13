Kendisinden ayrılan kız arkadaşını silahla öldürdü
13.12.2025 09:13
İHA
Kahramanmaraş'ta bir kişi, kendisinden ayrılan kız arkadaşını aracının içindeyken silahla vurarak öldürdü.
Olay Onikişubat ilçesinin Tekerek mahallesinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre şüpheli İ.T.K., aracıyla sitenin otoparkına giriş yapan S.D.'yi silahla vurarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Genç kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıpa gönderildi. Polisler kaçan şüphelinin gittiği güzergahı tespit ederek kısa süre sonra şüpheliyi silahla beraber yakaladı.
Şüphelinin cinayeti, genç kızın kendisinden bir süre önce ayrıldığı için işlediği öne sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
YASAL UYARI
KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.