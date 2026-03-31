Madde bağımlısı genç, yaşadıkları tartışmanın ardından babasını öldürdü
31.03.2026 14:22
Madde bağımlısı genç, babasını bıçaklayarak öldürdü.
Kahramanmaraş'ta madde bağımlısı bir genç, yaşadıkları tartışma sonucunda babasını bıçakladı. Bıçaklanan baba hayatını kaybetti.
Olay, Onikişubat ilçesi Boğaziçi mahallesindeki bir sitede yaşandı.
M.A.K. ve babası S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesinin ardından M.A.K. babasını bıçakladı.
Baba ağır yaralanarak yere yığılırken, şüpheli oğul ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihabrı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
BABA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede S.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli oğul, olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay yeri incelemesinin ardından S.K.'nin cansız bedeni incelenmek üzere morga kaldırıldı.
