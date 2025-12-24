Yapay zekayla müstehcen görüntü oluşturan öğrenciler tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada suça sürüklenen çocuklar olarak değerlendirilen 2 şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, mağdur öğrencilere ait yapay zekâ ile oluşturulmuş müstehcen içerikler ele geçirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler, özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruştuma devam ederken yapay zekanın geldiği tehlikeli noktaya da dikkat çekildi. Yetkililer aileleri ve öğrencileri dijital güvenlik ve sosyal medya paylaşımları konusunda dikkatli olmaları üzerine uyardı.