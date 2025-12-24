Yapay zekayla müstehcen görüntü oluşturan öğrenciler tutuklandı
24.12.2025 12:42
İHA
Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, bazı kız öğrencilerin sosyal medyadaki görüntülerini yapay zekayla müstehcen görüntülere dönüştürmesi üzerine tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, 15 ve 16 yaşlarındaki 2 lise öğrencisi, 6 kız öğrencinin sosyal medyalarından aldıkları görüntüleri yapay zekayla müstehcen görüntülere dönüştürdü.
Öğrencilerin yapay zeka teknolojisiyle elde ettikleri görüntüleri ise çeşitli platformlarda paylaştıkları tespit edildi. Olay üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şüpheli B.B.Y. ve E.Y.'yi gözaltına aldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada suça sürüklenen çocuklar olarak değerlendirilen 2 şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, mağdur öğrencilere ait yapay zekâ ile oluşturulmuş müstehcen içerikler ele geçirildi.
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler, özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruştuma devam ederken yapay zekanın geldiği tehlikeli noktaya da dikkat çekildi. Yetkililer aileleri ve öğrencileri dijital güvenlik ve sosyal medya paylaşımları konusunda dikkatli olmaları üzerine uyardı.
