Yasa dışı bahis gelirlerini "altın alımıyla" aklayan süphelilere operasyon. 67 tutuklama

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin 3'üncü şahıslara ait banka ve kripto hesaplarını yasa dışı bahis sitelerine kullandırdıkları, Telegram grupları üzerinden hesapları organize ederek, para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis gelirlerini "altın alımı" açıklamasıyla farklı şirket hesaplarına göndererek, kuyumculuk faaliyeti adı altında akladıkları tespit edildi.

Şirket ve şahıs hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi belirlenirken, şüpheliler adına kayıtlı yaklaşık 150 milyon TL değerinde 8 taşınmaz ve 5 araca el konuldu. Ayrıca banka ve kripto borsalarındaki hesaplara da el koyma işlemi uygulandı.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

14 Eylül günü Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 100 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 77 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 73 cep telefonu, 63 SIM kart, 4 depolama cihazı, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası ve 9 USB flash bellek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 77 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 5'i hakkında ev hapsi, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 67 şüpheli ise tutuklandı.