Kahramanmaraş’ta kaçak tütün ve sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında yapılan 2 operasyonda 250 gramlık kutular içerisinde 160 paket toplam 35 kilogram bandrolsüz ve faturasız nargile tütünü, 1 bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyonlarda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.