Kaldırıma sessizce yaklaştı, boynundan kapıp kaçtı

Eskişehir 'de bir kadının boynundaki altınlar çalındı.

Muttalip Orta Mahalle'de bir sokakta kaldırımda oturan Y.Ö'nün (52) yanına yaklaşan şüpheli D.Ç. (33), kadının boynunda ipe dizili bulunan 17 çeyrek altını alarak kaçtı.

Y.Ö'nün ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI, BİRİ TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Ç'yi kontrol noktasındaki bir takside yakaladı.

D.Ç'ye yardım ettiği belirlenen N.T. de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın şüpheliden D.Ç. tutuklandı, N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, olay yerine yakın bir bölgeye atıldığı belirlenen altınları da bularak sahibine teslim etti.