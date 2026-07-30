Eskişehir 'de bir kişi kaldırımda yürürken hastanelik oldu.

Olay, İstiklal Mahallesi'ndeki Konuk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerindeki kaldırımda yürüyen bir vatandaş, yerde bulunan siyak renkteki altyapı baca kapağını fark edemeyerek takıldı.

Dengesini kaybederek sert şekilde zemine düşen adam başından aldığı darbe ile yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Düştüğü yerde başından kanlar akan vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı.