Kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi: Yaralılar var
16.05.2026 14:07
Kahramanmaraş'ta freni arızalanan kamyon yedi araca çarparak durabildi. Kazada ikisi ağır, altı kişi yaralandı.
H.M.G. yönetimindeki 46 PL 629 plakalı kum yüklü kamyon, Vezir Hoca Bulvarı'nda fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak 7 araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yedi araçta hasar meydana geldi.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan 2'si ağır 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü H.M.G. gözaltına alındı.