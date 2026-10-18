Kamyon ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 2 yaralı

Kaza , Antalya- Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Hamza Bulut'un yönetimindeki 01 AZ 483 plakalı kamyon , Çolaklı Süral Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Rus uyruklu Igor Eduardoviç Kornilov'un kullandığı 07 BGE 001 plakalı otomobile çarptı. Ardından kamyon, çarptığı araçla birlikte Mustafa Öcal'ın kullandığı 07 LD 778 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Rusya vatandaşı Aleksey Kornilov ile pikapta yolcu olarak bulunan Fatma Öcal yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Mustafa Öcal, kırmızı ışıkta beklediği sırada önce arkasından ardından da yan taraftan kendi aracına çarpıldığını söyledi.