Kamyona çarpan otomobildeki çift yaralandı
27.11.2026 13:31
Otomobilde sıkışan çift, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Kütahya'da meydana gelen kazada kamyonla çarpışan otomobilde sürücü ile eşi yaralandı.
Kaza, Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. E.D. yönetimindeki otomobil, kavşakta kontrolsüz dönüş yaptığı belirtilen H.D. idaresindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girdi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü E.D. ile eşi S.D., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
S. D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.